Manchester United tem um 'diamante' que arrasa números de Cristiano Ronaldo e Messi

Se Bruno Fernandes brilha no Manchester United, Mason Greenwood não lhe fica atrás. O jovem avançado formado em Old Trafford, de apenas 18 anos, tem sido um dos pilares do bom momento por que passam os comandados de Solskjaer, que somam quatro vitórias e um empate desde a retoma, encontrando-se, por isso, na luta pela presença na Liga dos Campeões da próxima época.





E que tem Mason Greenwood de tão especial? Faro pelo golo. Marcou quatro em cinco jogos e já totaliza 16 como profissional. Números que superam os de outras estrelas na sua idade, como são os casos de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.O internacional português, agora na Juventus, estava já no Manchester United aos 18 anos e somava 6 golos, ao passo que Messi dava os primeiros passos na equipa principal do Barcelona, marcando 9 golos antes dos 19 anos.Mas há outros jogadores com arranques fulgurantes aos 18 anos. O norueguês Erling Haaland, agora com 19 anos, marcou 21 golos na época passada, números que Greenwood ainda pode alcançar. Bem mais difíceis ficam, no entanto, os registos de Kylian Mbappé. O francês aos 18 anos marcou 40 golos e fez 26 assistências...