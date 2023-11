Manchester United vetou transferência proposta por Erik ten Hag

Erik ten Hag não vive tempos fáceis em Old Trafford. O treinador holandês do Manchester United tarda em colocar a equipa no trilho certo e, a cada dia que passa, sabem-se mais detalhes que deveriam ser do foro interno do clube.

O 'Manchester Evening Star' destaca hoje que Ten Hag recebeu uma 'nega' da direção do clube quanto tentou recrutar um antigo jogador do Ajax, com o qual tinha trabalhado em Amesterdão.



Marroquino trabalhou com técnico holandês no Ajax

Logo que chegou ao clube, o holandês conseguiu recrutar Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, Antony e Martin Dubravka (empréstimo). Mas queria mais... Pediu que o United fizesse todos os esforços para garantir o concurso de Hakim Ziyech, que estava ao serviço do Chelsea, mas o negócio foi vetado.