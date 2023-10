Mandado de captura contra Sturridge por... não ter pago recompensa prometida a quem encontrasse o seu cão

Os Estados Unidos emitiram um mandado de captura contra Daniel Sturridge, atacante inglês que acabou este ano a carreira, informou esta quinta-feira o jornal 'Daily Mail'. Em causa está o facto de o agora antigo futebolista não ter comparecido num tribunal de Los Angeles por causa do montante que alegadamente deve a um homem que diz ter encontrado Lucci, o cão do ex-avançado do Liverpool, depois de ter oferecido publicamente uma recompensa para quem resgatasse o animal.Foster Washington, um rapper americano conhecido como Killa Fame, foi quem assumiu o crédito por ter encontrado Lucci e entregado a Daniel Sturridge. Porém, após alegadamente não ter recebido qualquer tipo de compensação financeira acabou por avançar com um processo contra o antigo jogador de futebol.