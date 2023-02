Marco Silva com 'recado' para Sarabia: «Isto não é Portugal»

Aos 72' do Fulham-Wolverhampton ( 1-1 ), gerou-se alguma confusão na partida na sequência de uma entrada de Andreas Pereira sobre Pablo Sarabia - que segundos antes tinha protestado num lance com João Palhinha, pedindo falta do médio português, não assinalada. O árbitro deu o amarelo ao jogador do Fulham e nos bancos os ânimos aqueciam, com Julen Lopetegui a trocar algumas palavras com Luís Boa Morte, adjunto de Marco Silva.Segundos depois, foi a vez do treinador dos cottagers falar com Rúben Neves e, pouco depois, com Sarabia. "Isto não é Portugal", parece dizer Marco Silva ao avançado espanhol.