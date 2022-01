Marco Silva conduz Fulham a recorde inglês com 68 anos

Uma semana, três jogos e 19 golos marcados no Championship, segundo escalão do futebol inglês. O registo alcançado pelo Fulham, do treinador português Marco Silva, está a fazer furor em Terras de Sua Majestade.





O futebol inglês não via nada assim desde fevereiro de 1954, faltavam 23 anos para Marco Silva nascer. O Everton de Cliff Britton, na altura com 44 anos (a mesma idade que tem agora Marco Silva), marcou seis ou mais golos em três jornadas consecutivas, frente a Plymouth Argyle (8-4), Brentford (6-1) e Derby County (6-2).

Neste mês de janeiro de 2022, o treinador português voltou a fazer história, conduzindo o Fulham a um recorde igual, face às vitórias frente a Birmingham City (6-2), Bristol City (6-2) e Reading (7-0).



O Fulham lidera agora o Championship com mais 5 pontos do que o segundo classificado, o Bournemouth, e tem a melhor diferença entre golos marcados e sofridos dos campeonatos profissionais (primeiro e segundo escalões) dos cinco países melhor cotados pela UEFA (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França).

O saldo positivo de 47 golos (70-23) do Fulham supera, por exemplo, o de 43 do Bayern Munique (61-18) e o de 41 do Manchester City (54-13).



Dados que deixam a equipa de Marco Silva bem colocada para a subida ao principal escalão do futebol inglês e que deixam o treinador luso ainda melhor cotado na Europa do futebol.