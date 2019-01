Marco Silva critica arbitragem e deixa apelo: «Tem de haver VAR em todos os estádios»

Marco Silva não se mostrou conformado com a eliminação este sábado na Taça de Inglaterra frente ao Millwall. O treinador do Everton queixa-se de uma mão na bola na jogada do segundo golo do adversário e do facto de não haver vídeo-árbitro neste encontro, porque as regras da prova ditam que este sistema apenas seja obrigatório nos estádios da Premier League."Não faz sentido. Se quisermos ser justos com todos os clubes e com a própria competição, tem de haver vídeo-árbitro em todos os jogos. Estávamos a ganhar 2-1 e aquele momento teve grande influência. Temos de ter o VAR em todos os estádios. Sete ou oito jogadores viram a mão na bola e é difícil entendermos como é que o árbitro ou o assistente não viram. A seguir, mil pessoas viram no ecrã gigante, mas o árbitro não. É muito estranho", frisou o técnico português."É uma grande frustração, foi uma tarde difícil. Tínhamos um objetivo nesta prova e estamos desiludidos. Duas coisas fizeram a diferença hoje: temos de ser mais maduros nos lances do primeiro e terceiro golos e a decisão do árbitro também", concluiu Marco Silva.