Marco Silva cumpre castigo na Taça de Inglaterra

O Fulham joga amanhã em Sunderland o jogo de repetição dos 16 avos da Taça, mas não terá Marco Silva no banco. O técnico cumprirá um jogo de castigo por ter visto o quarto amarelo da época no duelo de sexta-feira com o Chelsea. “Seria fenomenal para o Fulham [ganhar a Taça]... e para todos os outros clubes. Não faz sentido pensar nisso antes de fazermos o nosso trabalho em Sunderland”, frisa Marco.





Contratado a 31 de janeiro, Cédric não pode atuar amanhã porque aquando do primeiro jogo com o Sunderland (1-1 a 28 de janeiro) ainda estava no Arsenal.