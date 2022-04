Marco Silva e a subida do Fulham: «Fomos realmente dominantes durante a maior parte da época»

Um ano depois, o Fulham está de volta à Premier League. A subida teve o cunho pessoal do treinador português Marco Silva que era um homem orgulhoso após carimbada a ascensão "Nós merecemos. Temos de nos orgulhar do que conquistámos por este clube, foi a razão pela qual viemos, a razão pela qual nos convidaram para vir e ingressar neste clube. Estou orgulhoso dos jogadores, não apenas porque alcançamos o nosso objetivo. A maneira como o alcançámos, a maneira como jogámos, a maneira como fomos realmente dominantes durante a maior parte da temporada foi fantástico para nós. É uma caminhada fantástica", vincou à BT Sports o treinador que orientou em Portugal o Estoril e o Sporting.Marco Silva está de volta à Premier League onde já orientou o Everton, o Watford e Hull City. O Fulham não tem ficado mais do que um ano no primeiro escalão e o técnico português antecipou um grande desafio. "Uma bela palavra: equipa-ioiô, uma boa alcunha. O desafio é enorme, definitivamente. Temos de ser muito positivos, temos de ter vontade e ambição. Agora comemoramos e fazemos o trabalho nos próximos quatro jogos", acrescentou.