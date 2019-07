Marco Silva: «Esta pré-época vai ser diferente. Foi preparada por mim»

O Everton, orientado por Marco Silva, chegou este sábado a Nairobi, no Quénia, onde vai realizar um jogo particular frente aos Kariobangi Sharks, naquele que vai ser o primeiro teste de pré-época dos toffees.O treinador português, de 41 anos, planeou os trabalhos que antecedem as competições oficiais, de forma a que a seleção de jogadores seja mais fácil e acredita que testes duros vão ajudar a equipa."Os jogos desta pré-temporada vão ser diferentes. Vamos iniciar uma pré-temporada que foi planeada por mim. Vai ser completamente diferente da última. Preparei desafios complicados e um bom torneio também. Gosto que os meus jogadores se preparem com desafios de diferente grau de dificuldade. Vai ser um bom momento para podermos tomar decisões complicadas, analisar e formar um grupo consistente", sublinhou o técnico ao site do clube.Sobre as decisões que mencionou, Marco Silva não se quis alongar muito, até porque ainda agora está a iniciar os trabalhos. "Ainda faltam chegar alguns jogadores [internacionais e de férias]. As decisões vão ser tomadas quando tiver toda a gente disponível para avaliar convenientemente", salientou.