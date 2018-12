Marco Silva «Klopp não me pediu desculpa»

A celebração 'louca' de Jürgen Klopp após o golo de Origi frente ao Everton A celebração 'louca' de Jürgen Klopp após o golo de Origi frente ao Everton

A carregar o vídeo ...

Guarda-redes do Everton 'ofereceu' ao Liverpool um golo inacreditável nos descontos Guarda-redes do Everton 'ofereceu' ao Liverpool um golo inacreditável nos descontos

A carregar o vídeo ...

O dérbi de Merseyside teve um dos finais mais eletrizantes da Premier League deste ano quando Divock Origi, avançado do Liverpool, marcou o único golo do dérbi aos 90+6. Nesse momento, Klopp festejou de forma exuberante , correndo pelo relvado, para 'desespero' de Marco Silva que viu a sua equipa perder de forma dramática.''Klopp não me pediu desculpas, mas eu também nem o vi a correr para o campo. Não vi o que fez nem como fez. Foi um dia de sorte para eles mas o futebol é isso", começou por dizer o português na conferência de imprensa onde também abordou o desempenho da sua equipa com algum otimismo.''Sei que o principal no futebol é o resultado mas gostei muito do nosso jogo esta tarde. Após 65 minutos, controlámos o Liverpool e não lhes demos oportunidades de pressionar. Acho que podem concordar comigo ao dizer que este não foi um resultado justo. O Liverpool teve muita sorte.''O bom desempenho de André Gomes, médio do Everton, foi notório no jogo desta tarde e Marco Silva fez questão de deixar elogios ao internacional português.''O André ainda está a melhorar, está a gostar de vir trabalhar, estando sempre com um sorriso na cara e, consequentemente, está a jogar bem. Porém não é só ele, a equipa está a ter ótimos desempenhos", finalizou.