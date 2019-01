Marco Silva: «Não temos condições financeiras para ir ao mercado»

Marco Silva confirmou que o Everton não vai adquirir jogadores neste mercado de inverno devido a limitações de ordem financeira. O treinador disse que foi essa a informação que recebeu dos responsáveis do clube inglês."Não temos condições financeiras para ir ao mercado, esse é o 'feedback' que tenho neste momento. Tenho de encontrar soluções", referiu o treinador aos jornalistas.A Sky Sports refere, ainda assim, que o Everton tem Michy Batshauyi, avançado que pertence ao Chelsea, debaixo de olho, mas Marco Silva não quis alongar-se sobre o assunto: "Não é o momento de falar sobre o jogador A, B, C ou D, ou se nos interessam no nosso modelo de jogo. Temos de trabalhar com os jogadores qie cá estão e evoluí-los para serem cada dia melhores. Este é o nosso trabalho. Sobre o mercado já sabem o que pode acontecer, quais são as nossas possibilidades e as minhas enquanto treinador".