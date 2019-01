Marco Silva não terá grandes reforços neste mercado de inverno. A garantia foi deixada por Marcel Brands, diretor de futebol do Everton, citado pela Sky Sports."Não temos grandes planos. É um período muito difícil para conseguir trazer jogadores. Não queremos deixar sair os nossos melhores jogadores mas os outros clubes também não. Estou mais focado na janela de transferências de verão do que nesta de inverno", referiu o responsável do clube.Ainda assim, Brands admitiu que pode ser forçado a ir ao mercado em situações muito específicas."Se vendermos ou emprestarmos jogadores, talvez tenhamos de fazer algo. E se fizermos, terá de ser algo bom", concluiu o diretor do futebol do Everton, emblema que no último verão gastou mais de 95 milhões de euros em contratações.