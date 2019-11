Marco Silva oferece triunfo do Everton e André Gomes não ficou sem resposta

Ver esta publicação no Instagram Proud of this FAMILY @everton Up the Toffees! #COYB #GoToffees Uma publicação partilhada por André Gomes (@aftgomes21) a 9 de Nov, 2019 às 11:15 PST

"Esta vitória é para o André Gomes e o Jean-Philippe Gbamin, os dois jogadores do plantel que foram submetidos esta época a cirurgias". Quem o disse foi Marco Silva, que conduziu o Everton ao triunfo (2-1) sobre o Southampton , no St. Mary’s, a contar para a 12.ª jornada da Premier. Ao alcançar o primeiro êxito como visitante esta época na prova, o Everton afastou-se da zona de despromoção, passando a ter seis pontos de vantagem sobre o antepenúltimo.O Everton não ganhava na Premier desde 19 de outubro e o duelo com o Southampton de Cédric (não atuava desde 24 de setembro) constituía um exame para Marco. Davies (4’) colocou o Everton na dianteira através de um cabeceamento ao segundo poste, mas Ings (50’) nivelou a balança com uma emenda junto à baliza. O herói dos toffees foi Richarlison (75’), que concluiu de primeira um centro de Sidibé."O André está em casa e deve ter ficado feliz. Enviou-me uma mensagem de apoio à equipa antes do jogo. Apoiou-nos sempre. Estará sempre no nosso pensamento, nós também estamos a apoiá-lo", explicou Marco, que não terá deixado de escutar os cânticos (e tarjas) dedicados ao luso pelos fãs. "Esta vitória foi bastante importante. Merecemo-la! Se me sinto pressionado? Nunca! É um privilégio estar no Everton. Continuaremos a lutar!", prometeu Marco.André Gomes não demorou a reagir ao triunfo. "Sinto-me orgulhoso por pertencer a esta família. Para cima, toffees!", escreveu o médio no Instagram.