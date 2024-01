Marco Silva quer vencer Taça da Liga inglesa

As meias-finais da Taça da Liga inglesa arrancam hoje com a receção do Middlesbrough ao Newcastle, mas é a visita do Fulham de Marco Silva e João Palhinha ao Liverpool de Diogo Jota que centra as atenções.

Na antevisão ao embate de amanhã, o técnico português demonstrou que acredita na conquista do troféu. “Todos os treinadores querem o mesmo, se tens a oportunidade de o fazer ou de lutar por isso, claro que é algo que queres fazer. Está na nossa natureza, querer ganhar e lutar por coisas importantes”, disse Marco Silva, garantindo que Palhinha “está comprometido com a equipa a 100%”.

Já o Chelsea visita hoje o terreno do Middlesbrough. Pochettino tem Nkunku e Nicolas Jackson fora das opções. O francês sofreu uma lesão na anca e o senegalês vai disputar a Taça das Nações Africanas.

As meias-finais não vão contar com o apoio do VAR. A federação inglesa anunciou que a decisão foi tomada devido ao facto do estádio do Middlesbrough não estar pronto para suportar a tecnologia necessária.