Marco Silva ‘vira’ Keanu Reeves em lista da FourFourtwo

Os companheiros da revista FourFourTwo decidiram misturar o desporto-rei com alguns dos principais rostos de Hollywood. O desafio era descobrir quem seriam os atores perfeitos para desempenhar os papéis dos técnicos da Premier League. Marco Silva foi associado a Keanu Reeves, estrela da popular trilogia ‘Matrix’, enquanto Nuno Espírito Santo ‘virou’ Lian Cunningham.

"Apropriadamente bonito, a chave nesta ligação a Reeves é a aura de enigma que ambos têm. Tal como Marco Silva, no caso de Reeves nunca ninguém sabe muito bem se ele é fenomenal ou fraquinho. Foi excelente em Speed, Matrix e John Wick e péssimo em Replicas, Siberia e Mnemonic. Acontece o mesmo com Silva, que por vezes parece um treinador de topo e noutras nem por isso. Pelo menos a capacidade que Reeves tem de escapar de balas de forma acrobática vão dar jeito a Marco Silva, tendo em conta a sua carreira até agora", destaca a revista britânica de forma bem-humorada.

"A barba. É apenas isso que tens de acertar quando se fala do Nuno… e do Liam Cunningham. Mas este é o ator certo para desempenhar o papel do treinador do Wolves, porque se a equipa estiver a jogar mal, saberá o que fazer aos lobos, ou não tivesse muita experiência como Davos Seaworth, de Guerra dos Tronos", é o destaque reservado a Espírito Santo.

No que diz respeito aos outros treinadores da principal liga inglesa, o emparelhamento é o seguinte:

Unai Emery (Arsenal) – Luke Evans

Dean Smith (Aston Villa) – Brendan Gleeson

Eddie Howe (Bournemouth) – Ryan Gosling

Graham Potter (Brighton) – Nicholas Lyndhurst

Sean Dyche (Burnley) – Jake Wood

Frank Lampard (Chelsea) – Mike Myers

Roy Hodgson (Crystal Palace) – Ian McShane

Brendan Rodgers (Leicester) – Steve Coogan

Jurgen Klopp (Liverpool) – Chris Hemsworth

Pep Guardiola (Manchester City) – Jason Statham

Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) – Leonardo DiCaprio

Steve Bruce (Newcastle) – Zac Efron

Daniel Farke (Norwich) – Christoph Waltz

Ralph Hasenhuttl (Southampton) – James McAvoy

Chris Wilder (Sheffield United) – Sean Bean

Mauricio Pochettino (Tottenham) – Oscar Isaac

Quique Sanchez Flores (Watford) – Hugh Laurie

Manuel Pellegrini (West Ham) – Ian McDiarmid