Mark Clattenburg: «Mourinho culpa-me por ter sido demitido do Chelsea»

Mark Clattenburg, antigo árbitro inglês de futebol, foi o mais recente convidado do podcast 'From the Horses Mouth', da Paddy Power, onde revelou alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira, entre os quais revela uma desavença com o português José Mourinho.





"Bem, ele culpa-me por ter sido demitido do Chelsea, mas eu diria que foram mais os resultados negativos. Ele trabalhou muito quando voltou do Real Madrid, mas enfim...", começou por dizer o antigo árbitro internacional, antes de revelar que o sentimento do técnico luso para com ele não mudou com o passar dos anos."Quando ele foi para o Manchester United, pensava a mesma coisa. Ele esteve sempre contra mim. Em geral, para treinadores como Sir Alex [Ferguson], se eles ganhassem, eras o melhor árbitro do Mundo mas se perdessem, era o oposto", atirou.