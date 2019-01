Markovic deixa Liverpool e ruma ao Fulham

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Final de ligação de Lazar Markovic com o Liverpool. O sérvio de 24 anos, que em 2013 trocou o Benfica por Anfield, mudou-se em definitivo para o Fulham, clube com o qual se compromete até final da presente temporada. De acordo com os londrinos, o negócio fez-se a custo zero e nele foi decisivo Aleksandar Mitrovic, compatriota do ex-Benfica e Sporting, que deu boas referências aos dirigentes do Fulham."O Lazar Markovic é um jovem muito talentoso e estamos muito contentes por recebê-lo para o que resta da temporada. O Lazar é conhecido como um bom colega de equipa, tem o apoio do nosso treinador e tem talento para reforçar o nosso ataque", declarou Tony Khan, líder do clube.