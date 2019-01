Markovic está em final de contrato com o Liverpool e pode seguir para o México

Lazar Markovic não tem tido vida fácil na tentativa de voltar aos holofotes do futebol. O sérvio, que já passou por Benfica e Sporting, está atualmente nas reservas do Liverpool e termina contrato no verão, podendo prosseguir a carreira no México.Segundo a ESPN, o extremo é pretendido pelo América, que poderá garantir o jogador a custo zero. No entanto, se o quiser contratar ainda neste mercado de inverno, terá de apressar-se, pois a janela mexicana encerra na próxima quinta-feira.Liverpool chegou ao Benfica em 2013/14 e passou apenas uma temporada na Luz, sendo vendido ao Liverpool por 25 milhões de euros. No entanto, o jogador, agora com 24 anos, não conseguiu impor-se nos reds, tendo sido emprestado a Fenerbahçe, Sporting, Hull City e Anderlecht.