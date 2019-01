Martin O'Neill regressa para treinar Nottingham Forest

O Nottingham Forest, clube da segunda divisão inglesa em que jogam os futebolistas portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, Diogo Gonçalves e Gil Dias, anunciou esta terça-feira que o seu ex-bicampeão europeu Martin O'Neill é o novo treinador.O conceituado técnico norte-irlandês, de 66 anos, assume uma equipa histórica, bicampeã europeia em 1979 e 1980, mas que desde 1998/1999 não integra o principal campeonato, com descidas ao 'Championship' e à League One (terceira divisão).Em 2018/19, o clube luta por regressar ao escalão principal, mas o espanhol Aitor Karanka apresentou a demissão já em janeiro, com Steven Ireland a assumir interinamente a equipa no último fim de semana, na derrota fora com o Reading (2-0).O Nottingham Forest está no nono lugar do 'Championship', a quatro pontos da sexta posição, ocupada por Derby County, a última de acesso ao 'play-off' de subida à Liga inglesa.Na equipa jogam os portugueses Tobias Figueiredo, João Carvalho, Diogo Gonçalves, por empréstimo do Benfica, e Gil Dias, cedido pela Fiorentina.Martin O'Neill, que esteve nos últimos anos à frente da seleção da República da Irlanda, passou por clubes como o Sunderland, o Aston Villa, o Leicester, o Norwich ou o Wycombe Wanderers, e na Escócia esteve no Celtic, no qual conquistou vários títulos.Como jogador, Martin O'Neill notabilizou-se na década de 70 precisamente ao serviço do Nottingham Forest, estando nos dois títulos europeus e na conquista da Supertaça europeia.RPM // PFO