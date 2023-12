«Mas que raio!»: lance polémico no Man. City-Tottenham deixou Haaland à beira de um ataque de nervos

Há um lance no jogo entre o Manchester City e o Tottenham () que está a dar que falar em Inglaterr. Na reta final do encontro, aos 90'+3, o árbitro Simon Hooper deu a lei da vantagem depois de Emerson Royal cometer falta sobre Haaland. O avançado norueguês assistiu Jack Grealish, que já ia isolado para a baliza de Vicario quando o juiz inglês interrompeu o lance. Guardiola e os jogadores do Manchester City ficaram furiosos com a decisão de Simon Hooper.Entretanto, Haaland já fez questão de reagir à jogada através das redes sociais. O jogador dos citizens partilhou o vídeo no 'X' e comentou "wtf", que em português pode traduzir-se como "mas que raio".

Min 94 (3-3): Falta sobre Haaland > Lei da Vantagem > Grealish isolado > Árbitro volta atrás para marcar a falta #PremierELEVEN pic.twitter.com/uK31xTcUu0 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 3, 2023