Mason Mount arrisca multa pesada após ignorar quarentena para ir jogar futebol com os amigos

Mason Mount, jovem médio do Chelsea, arrisca-se a levar uma multa pesada após quebrar a quarentena obrigatória imposta pelo clube londrino. Relembre-se que o clube inglês está de quarentena depois de ver Callum Hudson-Odoi, jogador dos blues, dar positivo ao novo coronavírus.





O internacional inglês, de 21 anos, marcou presença num jogo de futsal com alguns amigos, em Londres, entre os quais Declan Rice, jogador do West Ham e companheiro de seleção. Segundo a imprensa inglesa, o jovem jogador do Chelsea já terá levado uma reprimenda por parte do emblema de Londres e, ao que tudo indica, não irá escapar a uma possível multa elevada.Mikel Arteta, treinador do Arsenal, é outro dosao novo coronavírus na Premier League.