Matheus Cunha está lesionado e é baixa de peso para o Wolves

Matheus Cunha é um elemento determinante da atual estratégia do Wolverhampton. Está a registar a temporada mais goleadora da carreira, com 11 golos em 27 encontros disputados, e é responsável por 12 dos 32 pontos da formação na Premier League.

Por tudo isto, a lesão no tendão da coxa esquerda promete dar muitas dores de cabeça ao brasileiro... e ao treinador Gary O'Neil, que hoje abordou o tema em conferência de imprensa: "É uma lesão bastante significativa no tendão da coxa. E não há um cronograma para isso. Tenho falado muito com o Matheus e ele só quer recuperar rápido para voltar à ação o quanto antes."

"É obviamente um grande golpe para nós. Para a equipa e para o Matheus, especialmente pelo trabalho que ele tem feito recentemente. Mas são coisas que acontecem", rematou O'Neil.