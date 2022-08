Matheus Nunes e o porquê da mudança para o Wolves: «O treinador queria-me e eu queria jogar na Premier League»

Matheus Nunes foi esta quarta-feira, ao final da noite, oficializado como reforço do Wolverhampton por cinco anos, com mais um de opção, e era obviamente um homem feliz pela nova etapa na carreira. O internacional português ex-Sporting garantiu que por ele "jogaria já amanhã" e deu conta do que porquê de escolher o Wolves como novo emblema."O clube convenceu-me e conversei com alguns colegas de equipa porque jogo com eles na seleção. O treinador também [me convenceu], ele queria mesmo [contar comigo] e eu queria jogar a Premier League. Penso que é o passo certo para mim e estou feliz por estar aqui", frisou nas primeiras declarações pelo emblema do primeiro escalão do futebol inglês, adiantando a vontade de ingressar no clube mais português daquele país."Já há muito que queria vir para o Wolves. Sem dúvida que esta é a melhor liga do Mundo e, como disse, é o melhor passo para mim. Estou pronto", sublinhou Matheus Nunes, certo que as "expectativas" de Bruno Lage em relação a si "são boas": "É bom saber que ele acredita em mim, dá-me vontade de trabalhar muito e provar que ele está certo".Em relação aos novos companheiros, o médio assume que já tinha falado, no passado, sobre a possibilidade de rumar ao Wolverhampton, tendo em conta que o interesse foi crescente desde o início do mercado. "Aconteceu tudo rapidamente", acrescenta, revelando um elo curioso a Inglaterra: "O meu padrasto nasceu em Sunderland, por isso aprendi inglês com ele desde que era pequeno, e também na escola", revelou o médio, de 23 anos.