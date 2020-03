Matic deve renovar com o Manchester United por mais dois anos

Nemanja Matic vai renovar contrato com o Manchester United por mais duas temporadas. A informação está a ser avançada pelo "The Sun", que destaca o grande momento de forma do médio ex-Benfica antes da suspensão das competições por causa da Covid-19.





No início da semana, Matic viu o United acionar a cláusula que permitia ao clube estender o contrato do sérvio por mais um ano, mas os red devils pretendem mesmo assegurar o médio de 31 anos por mais duas épocas.Escreve o "The Sun", Matic vai passar a auferir cerca de 600 mil euros por mês, mais de sete milhões de euros por temporada.A época 2019/20 não começou de feição para Matic, mas o médio conseguiu regressar à boa forma e era um dos titulares indicutíveis do United no momento de paragem dos campeonatos.