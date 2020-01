Matic e a chegada de Bruno Fernandes ao Man. United: «Espero que ajude a nossa equipa»

Nemanja Matic marcou o golo que valeu o triunfo do Manchester United no dérbi desta quarta-feira frente ao Manchester City mas que acabou por ser insuficiente para evitar a eliminação dos red devils na Taça da Liga inglesa.





Após a partida no Estádio Etihad o médio sérvio prestou declarações à Sport TV e abordou a chegada de Bruno Fernandes ao Manchester United, mostrando-se satisfeito com a nova contratação do clube e admitindo que o internacional português vai dar um grande contributo à equipa de Solskjaer."Ficamos sempre felizes quando um jogador de topo vem para a nossa equipa. Não sei se já assinou mas, se sim, desejo-lhe boa sorte e espero que nos ajude até ao final da época", referiu Matic, que conhece bem as qualidades do médio luso. "Vi alguns jogos dele, claro. É um bom jogador. Tem muita experiência, jogou em boas ligas e em bons clubes, espero que ajude a nossa equipa", sustentou o médio que passou pelo Benfica entre 2011 e 2013.