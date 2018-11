Matic rejeita papoila e gera discórdia

Por estes dias, Nemanja Matic vai sendo criticado pela imprensa britânica devido a uma... papoila. A simbologia da flor vermelha está muito enraizada na sociedade britânica e os ingleses usam-na (geralmente ao peito) de modo a homenagear os soldados mortos e feridos durante a I Guerra Mundial. E é aqui que entra em cena o médio do Manchester United. Na deslocação do passado sábado ao terreno do Bournemouth, que terminou com a vitória dos red devils por 2-1, Matic foi o único que recusou entrar em campo com a flor bordada na camisola e rapidamente semeou a discórdia na sociedade inglesa.Embora o sérvio não tenha dado nenhuma explicação, a verdade é que existem razões plausíveis para o sucedido. O facto de o Reino Unido ter participado nos bombardeamentos ao seu país natal, em 1999, quando o Kosovo lutou pela independência contra os países da antiga Jugoslávia - da qual a Sérvia fazia parte -, pode ser o principal motivo que levou Matic a tomar tal decisão.No entanto, esta foi a primeira vez que Nemanja Matic vincou esta posição, visto que sempre usou a papoila bordada no equipamento desde que está em Inglaterra. A Federação Inglesa de Futebol deixa ao critério de cada atleta a utilização da flor vermelha ao peito; porém, isso não livrou o sérvio de ouvir ‘das boas’ nas redes sociais: "Não usou a papoila? Por mim não jogava mais pelo Manchester United" ou "Matic não tem desculpa", foram algumas da frases dirigidas ao médio de 30 anos.