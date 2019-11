Mauricio Pochettino devastado com lesão de André Gomes: «O futebol não importa»

O momento que está a chocar o mundo do futebol: André Gomes sofre grave lesão



No final do jogo, Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, era o espelho do desalento que todos sentiram no momento da lesão de André Gomes em Goodison Park. O treinador dos spurs nem quis fazer a análise do empate com o Everton."Sentimo-nos muito mal. Foi uma situação muito má, a forma como ele caiu. Só podemos enviar votos de rápidas melhoras e, claro, estamos arrasados com a situação. O futebol não importa, só importa o André. Estamos devastados com o que aconteceu", lamentou o treinador.