Maxi López é o novo dono do Birmingham

Maxi López, antigo avançado argentino que durante a carreira representou, entre outros, Barcelona, Milan ou River Plate, é o novo dono do Birmingham, formação inglesa que atua na 2.ª divisão do país.Ao consumar a compra do clube, Maxi López torna-se assim no primeiro dono argentino de uma equipa de futebol inglesa.De resto, o ex-avançado, que ao longo do seu percurso não representou qualquer equipa de Inglaterra, partilhou um curto vídeo no seu perfil oficial do Twitter - com a legenda "em casa" -, onde caminha pelo relvado do estádio do Birmingham, o St Andrew's Stadium.O 'AS' adianta que Maxi López deverá fazer um anúncio oficial ainda esta terça-feira.