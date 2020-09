Messi já causa pesadelos em Inglaterra: «Quero-o bem longe da Premier League»

Normalmente o discurso dos jogadores de topo passa pelo "queremos jogar contra os melhores" ou "testar-nos contra os melhores". Por isso, não será de estranhar que em público vários futebolistas da Premier League assumam o seu desejo de ver Leo Messi a reforçar uma equipa do campeonato, nomeadamente o Manchester City. Ainda assim, há quem tenha uma opinião contrária, como o lateral esquerdo Andrew Robertson, que esta quinta-feira assumiu desejar que Messi fique... onde está.





"De um ponto de vista totalmente egoísta, espero que não aconteça, que fique no Barcelona. É um dos ou até mesmo o melhor jogador da história. Por isso, se for para um dos nossos maiores rivais nunca será bom. É um jogador fantástico, não duvido que traga a mesma qualidade que tem mostrado para a Premier League e tudo aquilo que dá ao Barcelona. Creio que o Liverpool já descartou a sua contratação, por isso, para mim, quero-o bem longe da Premier League e espero que continue dessa forma. Mas vamos ver no que dá", atirou o defesa escocês do Liverpool.Uma opinião que Robertson suporta naquilo que já viveu diante do argentino. "Já joguei com ele duas vezes e foram os dois jogos mais difíceis que tive. Tens de estar sempre alerta contra ele, pois é um jogador capaz de despertar do nada. É fantástico, como disse será provavelmente o melhor de sempre, mas espero que fique em Inglaterra".