Micah Richards lembra o dia que se lesionou... no ato sexual

Just to clarify, this is not why I had to retire early!!! https://t.co/zNW7zb9iOL — Micah Richards (@MicahRichards) September 20, 2023

As lesões são algo perfeitamente normal para um futebolista, tal é a carga a que se submetem ao longo da sua carreira. Uns são mais propensos do que outros e há também que acumule igualmente mazelas por motivos menos normais, como aquelas que detalhámos aqui , num artigo de 2020. E agora bem que podemos atualizar a peça e adicionar-lhe um nome, já que o antigo defesa Micah Richards revelou esta semana, no podcast 'The Rest is Football', com Gary Lineker e Alan Shearer, que foi também vítima de uma lesão por um motivo peculiar."Foi bastante sexual, não é o ideal para este podcast... Basicamente... obviamente não posso entrar em detalhes. Mas sim, estava a divertir-me e, enquanto me estava a divertir, escorreguei da cama, caí, estiquei a perna e senti a coxa. Quando voltei aos treinos e os fisioterapeutas me perguntaram o que tinha feito, disse apenas 'tenho umas dores aqui atrás, senti no jogo'. Mas não queria dizer nada. Eles não sabem a verdade.. até agora!", atirou o antigo defesa, de 35 anos, que no seu relato não revelou, contudo, em que clube a situação ocorreu. As possibilidades, ainda assim, são reduzidas, já que Richards jogou apenas em Manchester City, Fiorentina e Aston Villa.Algumas horas depois, ao perceber a dimensão que a história estava a ter, o antigo defesa viu-se forçado a fazer um esclarecimento. "Não foi por causa disso que me tive de retirar!", escreveu o ex-internacional inglês, que deixou o futebol em 2019, aos 31 anos.