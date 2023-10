Micah Richards recorda 'ataque' ao minibar: «Bebi uns 10 copos e Pellegrini chamou-me para jogar»

Micah Richards, antigo defesa inglês, de 35 anos, contou no podcast 'The Rest is Football' que pediu ao treinador Manuel Pellegrini para não jogar depois de 'atacar' o minibar do hotel num estágio do Manchester City.



O ex-futebolista, que representou os citizens durante uma década, explicou que vinha de uma lesão e pensou que não ia jogar. "Chegámos ao hotel um dia antes do jogo. Normalmente tiravam todo o álcool do minibar, mas no meu quarto não o fizeram. Então pensei 'venho de uma lesão, não vou jogar... Vou tomar uma bebida'. Só que depois foram dois copos, que se converteram em três e, quando me dei conta, já tinha bebido 10."



O problema foi que houve uma lesão de última hora e Pellegrini teve de chamar Micah Richards para jogar. O agora comentador televisivo recorda que ficou em maus lençóis, mas acabou por não entrar em campo graças à cumplicidade da equipa médica. "Os fisioterapeutas e os jogadores têm uma relação diferente da que têm com o treinador. O médico e o 'fisio' tentam proteger-te sempre que podem."



"O Manuel Pellegrini chamou-me e perguntou 'jogas ou não?' Ao que lhe respondi 'Não estou preparado chefe, o meu tendão ainda não está bem", contou o antigo jogador, que antes tinha dito aos médicos: "Ontem à noite estive muito 'quente', vou ter de inventar uma desculpa. Não posso estar na equipa, simplesmente não posso."



O 'caso' resolveu-se com a entrada de outro jogador em campo.