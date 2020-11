Micah Richards recorda Balotelli: «Não quero que acenda fogos de artifício na cozinha»

Mario Balotelli está sem clube desde julho, quando foi dispensado do Brescia, mas poderá muito em breve ingressar no Barnsley, do Championship. Micah Richards, antigo companheiro do avançado italiano nos tempos do Manchester City, recorda num artigo na BBC algumas das histórias que não gostaria de ver repetidas.





"A primeira coisa que pensei quando li que Mario Balotelli podia se transferir para Barnsley foi que era perto de onde moro! Não quero que vá à minha casa em Harrogate e acenda fogos de artifício na cozinha como fazia quando éramos companheiros de equipa no City", recorda Richards, "mas adoraria vê-lo de volta ao futebol inglês, ainda somos bons amigos.""Ele passa por ser o palhaço do grupo, mas tem um outro lado que nem todos conhecem. É ofuscado pelas suas loucuras, mas não é um idiota. Balotelli é inteligente e, o que muitas vezes se esquece, é que também é um jogador de futebol brilhante. É uma pena que a sua carreira não tenha chegado onde deveria nos últimos anos. Aos 30, ele devia estar no auge. Em vez disso, está livre há alguns meses e está a tentar impulsionar a sua carreira", refere ainda Richards."Como jogador, ele também se destacou, mesmo com todo o talento que tínhamos no City na altura, com esses três avançados - Dzeko, Tévez e Aguero - eram todos de primeira classe, mas a definição de Mario era do melhor que já vi", sublinhou.