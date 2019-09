Michael Owen corrosivo: «Arrependo-me de ter ido para o Newcastle, foi um passo atrás na carreira»

Michael Owen, antigo internacional inglês, não poupou o Newcastle no seu novo livro 'Reboot'. Segundo o britânico 'Mirror', o antigo futebolista escreveu sobre o momento em que regressou a Inglaterra vindo do Real Madrid. A ideia era regressar ao Liverpool, mas o destino acabou por ser outro."A minha ida para o Newcastle foi uma das que me arrependo. Devia ser seguido o meu instinto desde o início. Não queria ir para lá, o meu coração ainda pensava num regresso ao Liverpool, mas não conseguiam cobrir a proposta do Newcastle. Mas do ponto de vista da carreira, não havia dúvidas de que seria um passo atrás", referiu o inglês.Owen relata então um episódio vivido nos Magpies, numa partida em que saiu lesionado: "Quando cheguei a casa, revi o jogo e ouvi os adeptos do Newcastle, os meus adeptos, a cantar 'que desperdício de dinheiro', enquanto eu saía de maca. Não posso negar que o que aconteceu naquele dia mudou as coisas. Não iria sequer tentar voltar a cair nas boas graças dos adeptos. Em vez disso comecei a pensar: 'Não tenho de justificar-me à porcaria dos adeptos do Newcastle'".De resto, o antigo avançado frisou que os adeptos tinham, como outros, uma ideia errada da verdadeira dimensão do clube: "Essa espécie de ilusão cega acontece especialmente no Newcastle, que só é um grande clube no sentido de ter muitos adeptos e um grande estádio. Historicamente não têm tido sucesso no campo, pelo contrário. Nos últimos tempos não ganharam grande coisa".