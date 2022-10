Middlesbrough escolhe Michael Carrick para treinador principal

O Middlesbrough revelou ter escolhido Michael Carrick para treinador principal da equipa que está na 21ª posição do Championship, com 17 pontos ao cabo de 16 jornadas no segundo escalão do futebol inglês.Para Carrick, que sucede a Leo Percovich no banco, é o primeiro trabalho a tempo inteiro como treinador principal de uma equipa profissional. O antigo médio inglês contou uma passagem como interino no Manchester United, em 2021/22, após a saída de Ole Gunnar Solskjaer. Desde 2018 que integrava as equipas técnicas do emblema de Manchester mas estava agora sem qualquer vínculo.Nos red devils, somou três jogos como técnico principal, vencendo dois e empatando o outro.Como jogador, Carrick, de 41 anos, conta uma carreira onde se destacou ao serviço de Manchester United e Tottenham.