Mike Tyson negoceia com o Everton

A Swissx, empresa de distribuição de produtos derivados de canábis que pertence ao antigo pugilista Mike Tyson, encontra-se em negociações com o Everton com o objetivo de patrocinar o clube. A notícia foi confirmada por Alki David, sócio de Mike Tyson na empresa. "Estamos em contactos com o Everton para ficar com a frente das camisolas. Eles propuseram um design com o logótipo da Swissx em azul. Gosto de azul e, por isso, escolhi apoiar o Everton", disse o empresário, que também tentou negociar o naming de Camp Nou.