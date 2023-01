Mikel Arteta e a vitória in extremis sobre o Man. United: «Não poderia ter sido melhor»

Mikel Arteta festejou exuberantemente o triunfo alcançado ao minuto 90 no clássico caseiro diante do Manchester United (3-2), com Nketiah a surgir como heróis dos gunners. O treinador dos londrinos mostrou-se rendido aos sqeus jogadores."Foi emocional, com muita paixão. Não poderia ter sido melhor. Especialmente na segunda parte, o nosso desempenho foi incrível", frisou em declarações à Sky Sports. O técnico espanhol de 40 anos viu o Arsenal, que tem menos um jogo, manter a vantagem de cinco pontos para o mais direto perseguidor, Manchester City, e garantiu que a sua equipa "nunca entra em pânico"."Acreditámos sempre que poderíamos vencer. Mostrámos a atitude correta na área muitas vezes mas a bola não entrou. Felizmente entrou no fim", atirou Arteta, que falou sobre a pressão para ganhar, naquele que é o melhor arranque de temporada de sempre dos gunners na Premier League: 50 pontos em 19 jornadas."Estamos a falar de pressão nos últimos 12 ou 13 jogos. As equipas da Premier League vão sempre fazer-nos a vida difícil e temos de estar preparados para isso", vincou ainda.Refira-se que o Arsenal procura o primeiro título inglês, que lhe foge desde 2004, altura em que Henry, Pires, Patrick Vieira, Bergkamp e companhia terminaram o campeonato sem derrotas, ficando conhecidos como 'Os Invencíveis'.