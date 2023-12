Mikel Arteta está muito atento a Dominic Solanke

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Arsenal, que esta segunda-feira se tornou adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, continua de olhos postos no mercado em busca de um avançado. Ivan Toney, craque do Brentford, é o alvo prioritário para o treinador Mikel Arteta, mas caso alguma coisa corra mal, já há alternativa.

Só na Premier League, os gunners poderão ter a concorrência de Tottenham e Chelsea na corrida pelo jogador de 27 anos, o que os fez encontrar uma possível alternativa.

Trata-se de Dominic Solanke, avançado do Bournemouth de 26 anos, que tem despertado a atenção de diversos clubes ingleses e não só.