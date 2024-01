Missão definida: Manchester United focado na renovação de Scott McTominay

O Manchester United está concentrado na renovação de contrato do médio Scott McTominay, cujo atual vínculo termina no próximo verão.

Com o alegado interesse de Bayern Munique e West Ham no internacional escocês, a direção dos red devils considera que existe um forte risco do jogador sair a custo zero e, por isso, está já a negociar com os agentes do médio.

Fonte do clube inglês revelou ao 'The Sun' que o jogador até é visto de uma forma especial pelos dirigentes: "O Scott mudou a sua carreira desde que chegou ao Manchester United. E até acaba por ser um destaque numa temporada em que as coisas nem sempre têm corrido bem à equipa. Para além disso, tem mostrado novas qualidades e marcado muito mais golos."