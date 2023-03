Mítico defesa do Arsenal e a eliminação pelo Sporting: «Talvez tenha sido uma benção»

Eliminados da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra, o apuramento do Sporting na Liga Europa relegou o Arsenal para a disputa de apenas uma competição na presente temporada: a Premier League, que lideram com cinco pontos de avanço sobre o Manchester City.Martin Keown, mítico defesa dos gunners nas décadas de 80, 90 e 2000, considerou que o adeus europeu da formação de Londres poderá ser benéfico. "O Arsenal não esteve sequer nas competições europeias na última temporada. Talvez seja uma benção terem saído", vincou em declarações à televisão BT Sport.O antigo central inglês, de 56 anos, explicou o que está em cima da mesa. "A Premier League parece iminente e podem atacá-la com toda a força. O Arsenal está a tentar aguentar o Manchester City mas não devemos ficar surpreendidos que eles tenham sofrido com todas as mudanças que fizeram frente ao Sporting. Eles querem desesperadamente vencer a Premier League e sentiu-se demasiado a mudança do foco para outra prova", assumiu Keown, que alinhou durante 15 temporadas ao serviços do Arsenal.