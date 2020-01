Mo Salah partilha foto junto a árvore de Natal e a reação não foi a esperada

Mo Salah partilhou nas redes sociais uma foto na qual aparece junto a uma árvore de Natal e de imediato foi criticado por muitos muçulmanos, que não comemoram esta quadra festiva.





"Os muçulmanos não celebram o Natal. Alguma vez viste um judeu ou um cristão celebrarem o Ramadão? As pessoas veem em ti um exemplo", alerta outro fã do avançado.Mas também há outros seguidores de Salah que se mostram indignados com as críticas. "Pensei que o Islão fosse uma religião de paz mas não parece. Tenham vergonha.""Eu sou muçulmano e não vejo nada de mal nesta foto. O Islão é paz, não se trata de julgar as pessoas. se o Mo quer tirar uma foto em frente a uma árvore de Natal, deixem-no. Isso não significa que ele celebra no Natal. E mesmo que o celebrasse, vocês não têm nada com isso", pode ler-se num outro comentário.