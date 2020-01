Momento tenso no Tottenham: Danny Rose fica fora da convocatória e confronta Mourinho

O jornal inglês 'Daily Mail' escreve esta terça-feira que Danny Rose envolveu-se numa acesa discussão com José Mourinho.





Primeiro o defesa terá questionado o treinador, logo na sexta-feira, sobre o facto de ter sido deixado de fora da convocatória para a vista ao Watford, partida que os spursno sábado. Mourinho ter-lhe-á respondido, segundo o mesmo jornal, que como estava com um problema nas costas Rose não podia ser dado como apto para a partida.Domingo, já depois do encontro, o defesa 'voltou à carga' e aí - conta fonte próxima -, o tom das vozes foi bem mais aceso. Sentia-se "alguma tensão no ar". Consta também que alguns dos jogadores do Tottenham não gostaram da forma como Rose se dirigiu ao treinador português e terão ficado do lado de Mourinho.O jogador, que terá estado na mira do Watford no último verão, treinou normalmente na segunda-feira, numa sessão que foi aberta à imprensa.