Morgan Gibbs-White apanhado em festa durante isolamento social

Morgan Gibbs-White é o mais um caso de 'faz o que digo não o que faço'. O médio do Wolverhampton está a ser duramente criticado em Inglaterra, depois de ter sido 'apanhado' numa festa em pleno período de isolamento social, devido à pandemia de coronavírus. As vozes de indignação lembram que Gibbs-White publicou a 24 de março no Instagram um longo texto em que pedia para que as pessoas ficassem em casa.





O internacional inglês sub-21 aparece num vídeo publicado no Snapchat - que entretanto foi removido - a conversar com amigos num luxuoso apartamento perto da Arena O2 em Greenwich, Londres. Morgan Gibbs-White estava acompanhado da sua nova namorada, a modelo Britney De Villiers e ainda duas antigas participantes de um reality show britânico - Georgia Steel e Elma Pazar - o que chamou a atenção de muitos os que viram o vídeo em questão.O Wolverhampton, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, e que conta com um contingente de futebolistas portugueses, entre os quais Rui Patrício, João Moutinho e Diogo Jota, já veio a público confirmar que o assunto está a ser tratado internamente.