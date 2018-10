Mourinho antevê receção ao Everton: «O Marco Silva é um bom rapaz»

O Manchester United vai defrontar domingo o Everton, em Old Trafford e José Mourinho foi inquirido pela imprensa inglesa que tipo de relação tem com Marco Silva, o treinador da equipa adversária."Somos bons amigos. Vocês já conhecem o Marco. Compreendo as vossas perguntas quando ele estava a chegar dos Olympiacos, mas ele já está na sua terceira época na Premier League. A única coisa que quero dizer é que somos bons amigos, no futebol às vezes é complicado alimentar relações de amizade com outros treinadores porque a nossa vida não é fácil e não conversamos uns com os outros todos os dias. Mas é um bom rapaz e acredito que ele pensa o mesmo de mim", referiu o treinador dos red devils.Sobre o jogo, o técnico não espera facilidades. "Será difícil, eles fizeram um investimento incrível. Têm jogadores muito bons, que foram buscar ao Barcelona. Esse é o nível que o Everton quer alcançar. As ambições deles são muito parecidas com as nossas."O treinador foi também questionado sobre o pobre desempenho de Romelu Lukaku, o avançado belga do United que ainda é o melhor marcador de sempre do Everton, com 68 golos. "Acredito em cada jogo que ele vai marcar e os seus níveis de confiança vão voltar ao normal", referiu Mourinho.