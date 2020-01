Mourinho aponta para Cancelo

Em Inglaterra referem que José Mourinho, treinador do Tottenham, já terá entrado em contacto com João Cancelo, lateral português do Manchester City, de modo a convencê-lo a mudar-se para Londres. O técnico já procura um lateral há algum tempo, tendo mesmo sido associado ao interesse em Nélson Semedo do Barcelona.





A concorrência de Mourinho por Cancelo chega, precisamente, da Catalunha, pois em Espanha revelam que os blaugrana também estão interessados nos serviços do internacional português.Cancelo trocou a Juventus pelos citizens, no último verão, mas tem ficado de fora das primeiras opções de Pep Guardiola, tendo sido utilizado em apenas oito jogos da Premier League. A imprensa britânica também salienta o facto de João Cancelo querer marcar presença no Campeonato da Europa de 2020, pela Seleção Nacional, e assim procura mudar-se para um clube onde lhe sejam dadas mais oportunidades.