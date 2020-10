Mourinho arrasa jogadores após derrota: «Agora as minhas escolhas vão ser muito fáceis»

Por mais que a Liga Europa possa não ser o objetivo principal do Tottenham, perder em casa do Antuérpia certamente não estaria nos planos de José Mourinho, especialmente quando a equipa londrina vinha de dez jogos seguidos sem perder e a assinar algumas atuações de excelente nível. Esta noite, ao tentar dar chances a todos, o português optou por colocar em campo alguns jogadores menos utilizados e o resultado não foi o mais positivo. Tanto que o intervalo a vontade do Special One era apenas uma.





"Queria fazer 11 substituições! Não fiz logo as cinco porque tinha medo de uns longos 45 minutos. Ao intervalo tentei melhorar a situação, mas não foi suficiente. Na segunda metade melhorámos, mas no final o Antuérpia conseguiu o que mereceu. A melhor equipa ganhou e a pior perdeu", sintetizou o treinador português, que ao intervalo tirou de campo Dele Alli, Harry Winks, Gio Lo Celso, Bergwijn e Carlos Vinícius.De resto, olhando às opções, Mourinho assumiu que depois de hoje as suas escolhas serão bem mais fáceis. Foi de certa forma um aviso à navegação... "Vocês sabem qual é a nossa melhor equipa. Penso sempre que os jogadores merecem uma oportunidade. Temos um longo plantel e há sempre oportunidades a aproveitar para depois exigir mais. Mas depois de hoje as minhas escolhas vão ser muito fáceis."Questionado sobre se um dos visados seria Dele Alli, um homem que voltou a não aproveitar a oportunidade dada, Mourinho optou por não analisar de forma individual. "É justo dizer-se que jogadores com más performances influenciam a equipa, mas a equipa com uma má performance também influencia os jogadores. Não me cabe a mim individualizar e atirar nomes para a mesa".