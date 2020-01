Mourinho avalia Gedson e assume: «Foi difícil para ele...»

Depois de ter sido lançado diante do Watford como suplente utilizado, Gedson Fernandes teve este sábado a primeira oportunidade enquanto titular no Tottenham, num jogo diante do Southampton no qual ficou longe de convencer os adeptos. Ainda assim, na sua análise à partida do jovem português, José Mourinho assumiu que as dificuldades sentidas acabam por ser naturais em face das diferenças entre o futebol luso e o inglês.





"Não é fácil. A Liga portuguesa é jogada numa intensidade e estilo diferentes. Não é fácil chegar e estar pronto. Especialmente num jogo como este ou como o do Watford. Pressão alta, pouco espaço para jogar, jogo muito direto. Não é fácil. O futebol português é mais similar ao espanhol do que ao inglês. Foi difícil para ele, mas foi uma boa experiência", considerou, em declarações à Spurs TV.Gedson Fernandes, refira-se, atuou 56 minutos diante dos Saints, num encontro no qual teve uma percentagem de acerto no passe de 70% (acertou 7 dos 10 que fez).