Mourinho confirma primeira 'contratação' para a próxima época

José Mourinho confirmou este sábado, pouco depois do empate a um golo diante do Southampton, que o Tottenham irá exercer a cláusula de compra que tem sobre o argentino Giovani Lo Celso. Cedido até final da presente temporada, o médio convenceu os spurs e o técnico português com as suas atuações, conforme se pode ler pelas declarações do próprio Mourinho após o tal encontro da Taça de Inglaterra.





"Está a tornar a nossa decisão em algo fácil. Tem tido uma evolução incrível desde que chegou. Percebeu o que queríamos. Aprende rápido e creio que ele próprio tomou a decisão do clube em acionar a cláusula. É normal, pois ele mereceu-o", declarou o português.Por esclarecer fica apenas o momento no qual os spurs irão acionar a cláusula. É que, segundo o 'London Evening Standard', caso o faça este mês o Tottenham apenas terá de pagar 32 milhões de euros ao Betis, ao passo que após essa data (e até a final da época) essa verba sobre aos 40 milhões.