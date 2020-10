Mourinho defende Bale: «Passa-se o mesmo com Ronaldo e Messi»

José Mourinho, treinador do Tottenham, foi questionado sobre o rendimento menos bom de Gareth Bale desde que está disponível para jogar. O técnico português tem dado oportunidades ao avançado galês que estava encostado no Real Madrid e, mesmo após uma derrota que o deixou furioso, Mourinho saiu em defesa do seu jogador.





"Que jogador do Mundo é o mesmo após sete anos? Às vezes não são piores ou melhores, apenas diferentes. Vê os exemplos do Cristiano e do Messi e compara como era o seu jogo há sete anos. Agora, atuam em posições e zonas do campo diferentes. Transformaram as suas habilidades para as colocarem em outro género de responsabilidade tática em benefício da equipa. Acontece com a grande maioria dos jogadores. Claro que o Bale é, agora, um jogador diferente", destacou José Mourinho na conferência de imprensa depois da derrota por 1-0, na visita ao reduto do Antuérpia, da Bélgica, na 2.ª ronda da fase de grupos da Liga Europa.