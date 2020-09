Mourinho: «Dele Alli de fora? Não é fácil para ele mas ficam sempre oito de fora»

José Mourinho foi confrontado com a chegada dos reforços Gareth Bale e Sergio Reguilón após a goleada do Tottenham ao Southampton por 5-2. Os dois jogadores do Real Madrid foram apresentados oficialmente este sábado, mas o técnico não quis particularizar.





"Acho que é injusto para mim falar de contratações quando a equipa acabou de ganhar 5-2. Quando o Gareth Bale e o Sergio Reguilón integrarem a nossa equipa e estiverem aptos a jogar, então vou falar deles", garantiu.O treinador portugês foi também questionado sobre a ausência de Dele Alli da convocatória, a segunda consecutiva, mas novamente recusou individualizar."Temos muitos jogadores na equipa. Quando trazes 18 jogadores, tens de deixar oito jogadores para trás, de fora. Não é fácil para o Dele Alli, nem para qualquer um dos outros que não estiveram no jogo. Mas é óbvio que ele faz parte dos planos da equipa", concluiu.O médio inglês tem sido apontado como um dos jogadores que vão sair do Tottenham neste mercado de transferências.