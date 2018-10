Mourinho desmente Ibrahimovic e 'atira-se' às seleções

Face à crise de resultados do Manchester United chegou a falar-se na possibilidade de Zlatan Ibrahimovic - que deixou os red devils para se mudar para os LA Galaxy, na MLS norte-americana - poder regressar ao Manchester United, mas José Mourinho garante que não. "Não, isso não é possível", asseverou o treinador.Por outro lado, o técnico português mostrou-se agastado com algumas das seleções onde estiveram os seus jogadores. "Jogámos contra o Newcastle e fomos para o período das seleções numa boa situação. Depois, em duas semanas perdemos o Dalot, o Fellaini, o Alexis e o McTominay", constatou o técnico."Algumas das equipas nacionais foram muito profissionais connosco. Enviaram-nos os jogadores e pudemos começar o processo de recuperação mais cedo. Outras não fizeram isso, ficaram com os atletas e não sabíamos sequer qual era a natureza das suas lesões. Quando eles chegaram, dois dias antes do jogo com o Chelsea, não fazíamos ideia do que se passava", contou.